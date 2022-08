Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea ține cont de invațaturile Lidiei Fecioru, dar știai pana acum ce studii are? Iata pentru ce domenii s-a pegatit bioenergoterapeuta. A dezvaluit ceva incredibil despre toate lucurile pe care le știe.

- Pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre ceaiul care te ajuta la fertilitate. Bioenergoterapeuta spune ca aceasta baututa este buna pentru femeile care vor sa faca copii, dar și pentru barbați. Iata declarațiile specialistei!

- In exclusivitate pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre bautura din patrunjel care curața ficatuL. Bioenergoterapeuta a dezvaluit cand trebuie consumata aceasta bautura, dar și cum trebuie preparata.

- In cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, Lidia Fecioru a dezvaluit ce a motivat-o sa slabeasca 30 de kilograme. Iata ce dieta a ajutat-o foarte mult pe bioenergoterapeuta, dar și ce declarații a facut despre perioada in care avea multe kilograme in plus!

- In exclusivitate pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre bautura care ajuta la dezintoxicarea ficatului in 24 de ore. Bioenergoterapeuta a dezvaluit cand trebuie consumata, dar și cum trebuie preparata.

- In exclusivitate pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre leguma care creste imunitatea si topeste kilogramele. Bioenergoterapeuta a dezvaluit cand trebuie consumata, dar și cum trebuie preparata.

- Cum scapi definitiv de transpiratia excesiva la axila Medicul chirurg estetician Iancu Morad explica cum putem scapa de transpirația excesiva la axila cu ajutorul unui tratament simplu, rapid și nedureros. „Mulți oameni sufera de transpirație abundenta, o afecțiune cunoscuta in lumea medicala sub denumirea…

- In exclusivitate pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre leguma care iți imbunatațește calitatea sangelui și iți scade colesterolul. Bioenergoterapeuta a dezvaluit cand trebuie consumata, dar și cum trebuie preparata.