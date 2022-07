Cum să pui hoții pe fugă Dupa cum relateaza ziarul Castelli Notizie.it intr-un articol, o fetița de doi ani a salvat, fara sa știe, casa și bunurile familiei de hoți. Zilele trecute, la primele ore ale dimineții, pe cand mama copilei și-a insoțit un alt copil la o tabara de vara, ea a ramas acasa cu sora mai mare, in varsta de 14 ani. Și, niște hoți au pus ochii pe apartamentul in care locuia fetița și-ai ei. Au vazut-o pe femeie ca pleaca și au crezut ca drumul e liber, drept care, au spart un geam și au vrut sa intre in casa. Numai ca, exact in momentul escaladarii ferestrei, s-a auzit un plans de copil. Hoții s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

