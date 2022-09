Cum să prepari șnițele ca la restaurant. Ingredientul secret care schimbă complet gustul Șnițelele sunt preferate de toata lumea, ele fiind un fel de mancare extrem de delicios și deloc greu de preparat. Acestea se gasesc in orice restaurant de tip fast-food, dar și in restaurantele mari. Ei bine, poate ca ați observat diferența dintre cele gatite acasa și cele de la restaurant. Diferența o face un singur ingredient considerat ‘’minune’’ in prepararea acestui fel de mancare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa le pregatești celor dragi un desert delicios, dar ai ramas fara idei și iți dorești sa ii surprinzi cu o rețeta noua? Ei bine, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cum poți sa faci cel mai bun orez cu lapte. Gustul va fi unul diferit pentru ca trebuie sa adaugi un ingredient secret. Puține…

- Vrei sa știi secretul celui mai bun piure din lume? Ești unde trebuie, pentru ca te vom invața cum sa-l prepari ca la carte, fara cocoloașe. Toata familia va fi incantata de cat de cremos este, iar tu vei primi doar laude. Un ingredient special schimba tot gustul, de aici și rezultatul perfect al rețetei…

- Tututor ne plac șnițelele, mai ales cand sunt crocante și au un gust savuros. Carnea de pasari este, de obicei, slaba, aspect care reprezinta un atuu in dieta de zi cu zi. Pieptul de pui, din care se prepara de obicei snițelele, este foarte sațios și conține puține calorii. Acest lucru il face potrivit…

- Chiftelele sunt extrem de delicioase și mancarea preferata a multor oameni din intreaga lume. Exista diferite rețete, in funcție de cultura, tradiție și multe altele. Unii bucatari folosesc legume și paine atunci cand pregatesc carnea tocata pentru chiftele, iar alții dovlecel. Iata un ingredient care…

- Toata lumea adora șnițelele. Acestea sunt iubite in special de copii. Cu siguranța gospodinele le prepara deseori cand cei mai mofturoși trebuie sa se puna la masa. Ele sunt simplu de facut și de cele mai multe ori din carne de pui sau curcan. Șnițelele se gasesc la toate restaurantele de tip fast-food,…

- Chiftelele se regasesc in topul romanilor. Majoritatea le consuma pe platouri tradiționale unde se mai regasesc produse facute in casa, branzeturi naturale, diverse legume și ciuperci umplute cu carne tocata sau oua umplute. Ele se prepara diferit in funcție de zona, dar bucatarii susțin ca un anumit…

- Rețeta de paste carbonara a lui Chef Florin Dumitrescu. Care este ingredientul secret care face diferența. Celebrul chef face niște paste delicioase, laudate și de alți chefi de renume, precum Catalin Scarlatescu, care a afirmat ca nicicand nu a mancat paste carbonara mai bune ca ale lui Florin Dumitrescu.…

- Pe timp de vara ne confruntam, adesea, cu problema insectelor enervante care ne invadeaza gospodariile, indiferent daca locuim la oraș sau in mediul rural. Daca nu vrei sa cumperi soluțiile din comerț, ce conțin substanțe artificiale, iata un amestec natural, facut in casa, care te ajuta sa scapi de…