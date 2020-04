Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lituanian a anuntat miercuri ca restaurantele in aer liber, muzeele si anumite magazine se vor redeschide in curand, ca parte a ridicarii graduale a masurilor restrictive impuse pentru a opri epidemia de coronavirus, relateaza AFP, citata de Agerpres. Tara, membra a zonei euro, a autorizat…

- Guvernul va crește numarul maxim de persoane care au voie sa se intalneasca in public la 500 incepand cu 10 mai, in creștere de la o limita de 10 persoane, a transmis marți TV2, citand ministerul Sanatații. Asadar, Danemarca nu va permite adunarile publice care sa depașeasca 500 de persoane pana cel…

- Angajatorii din Romania sunt obligati sa dea liber platit angajatilor cu copii de scoala, in conditiile legii, si mai departe, in vacanta, pe timpul starii de urgenta, conform ordonantei de urgenta 41/2020, publicata in Monitorul Oficial.Guvernul a modificat din nou legea 19/2020, prin care s-a instituit…

- Scriitori, istorici, artiști. Botoșaneni. Oameni pentru care cultura inseamna mai presus de toate un mod de viața, chiar și atunci cand ea, viața, se lasa prinsa in vartejul social, politic, purtandu-ne la gramada intr-un malaxor al vremurilor din care nu credeam ca vom scapa vreodata.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a plasat in izolare la domiciliu dupa ce a avut contact cu un medic diagnosticat cu noul coronavirus, anunta Guvernul de la Berlin. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a anuntat duminica seara ca a decis sa se plaseze in izolare in resedinta sa. „Viata mea s-a…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca va decreta, incepand de luni, starea de urgența, ce masuri au fost luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Vela a spus ca prin decretarea starii de urgența romanilor li se…

- Un senator PSD a spus recent ca scutirea de impozit pentru presa se adreseaza, de fapt, celor 5.000 de ”jurnaliști mici, care vor sa-și faca un nume”, adica mai ales celor din provincie. Senatorul Radu Oprea este fie ipocrit, fie rupt de realitate. Sau ambele. In calitate de jurnalist mic, de provincie,…

- Fostul ministru al Sanatații, Sorin Pintea a dezvaluit luni ca a fost diagnosticata cu o boala grava autoimuna, și de aceea a disparut in ultimele luni din spațiul public. Aceasta spune ca a ales sa se trateze in țara, iar acum boala este in remisie. Fostul ministru PSD iși anunța revenirea in viața…