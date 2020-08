Cum să întărim imunitatea? Starea sistemului imunitar este direct legata de ceea ce mincam! Pentru o funcționare normala, are nevoie de vitamine: B5, A, D, C, PP, F, și minerale, cum ar fi zinc, seleniu, calciu, magneziu, iod, fier, mangan. De aceea includeți in regimul alimentar urmatoarele produse: ceapa, usturoiul, prazul, bananele favorizeaza dezvoltarea bacteriilor folositoare din organism; Peștele, fructele de mare ș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

