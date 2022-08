Cum să folosești lămâia congelată. Beneficii nebănuite Lamaia conține o sumedenie de vitamine, ajutand la tratarea multor boli! Puțini știu, insa, ca și in varianta congelata acest fruct este la fel de sanatos. Ce trebuie sa faci: – spala bine lamaile și baga-le la congelator. – cand sunt complet inghețate, scoate-le. – rade lamaile cu tot cu... The post Cum sa folosești lamaia congelata. Beneficii nebanuite appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INGREDIENTE 1 kg castraveti mici 6 lamai 1 kg zahar PREPARARE O dulceata speciala pentru care trebuie sa o incerci si tu. Prepara si tu dulceata de castraveti dupa o reteta simpla si rapida! 1. Castravetii se spala si se taie sau se trec prin razatoare. Lamaile se spala foarte bine. Coaja de la doua…

- Cand clasa politica din Romania se aliniaza unor legislații și standarde europene, atunci inseamna ca autorii acelor legi n-au avut incotro. Vorbim de Romania. Trebuiau sa zica și ei cum li se cerea de la Bruxeles, dar in laboratoarele interne deja se puneau la cale metode de pacalire in continuare…

- Marii sportivi ai planetei au extrem de multa grija de aspectul lor fizic și de sanatate. Ei fac sacrificii mari pentru a-și extinde carierele de succes. Iata ca exista un superaliment care ajuta in acest drum și care nu lipsește din meniul lui Cristiano Ronaldo și al marilor campioni. Spaniolii spun…

- Amestecul banal pentru udatul florilor din curtea casei tale. In articolele noastre am mai menționat din cand in cand beneficiile folosirii sucului de lamaie. Gradinarii amatori au folosit sucul de lamaie, și ei sunt cei care sugereaza folosirea lui. Este vorba mai exact de amestecul banal pentru udatul…

- Curtea de Conturi Europeana a examinat daca fondurile pentru dezvoltare rurala, in valoare de peste 25 de miliarde de euro, investite de Comisia Europeana incepand din 2007 au adus beneficii durabile si a ajuns la concluzia ca succesul acestor masuri a variat considerabil de la un stat membru la…

- Levanțica este cunoscuta de mult timp pentru aroma sa florala și pentru culoarea mov atractiva. Folosita cel puțin din perioada medievala, planta și numeroasele sale variante au fost folosite in mod obișnuit in parfumuri, sapunuri și rețete din intreaga lume. Pe langa faptul ca arata și miroase minunat,…

- Cum reușești sa faci paine acasa fara sa folosești deloc drojdie. Unele persoane evita sa prepare painea in casa tocmai din cauza drojdiei care necesita mai mult timp și atenție, insa sunt și alte metode prin care poți prepara paine de casa fara sa folosești deloc drojdie. Alternativele pentru drojdie…

- Marea Britanie a declarat ca parteneriatul, semnat de ministrul britanic al Transporturilor Grant Shapps si de omologul sau american Pete Buttigieg, la Washington, in aceasta saptamana, va face zborurile spatiale mai usoare si mai ieftine. Noua declaratie ”pune bazele pentru ca rachetele, baloanele…