Cum să faci cel mai fraged filet mignon. Gustul va fi desăvârșit Bucataria franțuzeasca este un adevarat colț de Rai pentru cei mai gurmanzi. Majoritatea oamenilor care consuma carne abia se pot ține departe de un filet mignon bine preparat. Nu trebuie sa te mai gandești la o ieșire la restaurant pentru a gusta celebrul preparat pentru ca poți sa il faci chiar tu in bucataria personala. […] The post Cum sa faci cel mai fraged filet mignon. Gustul va fi desavarșit appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sosurile reprezinta o parte importanta dintr-o farfurie. Acest element nu lipsește niciodata de la un restaurant care are grija la calitatea produselor pe care le aduce in fața clienților. Multe gospodine se blocheaza atunci cand vine vorba despre un sos pentru carnea alba. Majoritatea dintre ele știu…

- Majoritatea romanilor consuma celebrul gem de prune, dar și dulceața din aceste fructe este extrem de buna. Puține gospodine o fac pentru ca prefera pentru un astfel de preparat fructe precum: capșuni, pere sau smochine. Trebuie sa incerci și tu rețeta de mai jos care merge de minune cu cateva clatite…

- Se apropie weekendul cu pași repezi, iar daca vreți sa va delectați papilele gustative cu un preparat delicios, atunci trebuie neaparat sa incercați rețeta de mancarica de vinete cu usturoi. Nu veți fi nevoit sa petreceți prea mult timp in bucatarie ca sa o gatiți, iar gustul este senzațional. Iata…

- Daca vrei sa-ți delectezi papilele gustative cu un preparat inedit, pe care poate nu l-ai consumat niciodata, atunci trebuie neaparat sa incerci rețeta de budinca de fasole verde. Este un preparat delicios și dureaza doar 30 de minute sa-l pregatești. Iata care sunt pașii de urmat pentru un astfel de…

- Daca te intrebi unde sa mergi in vacanța, ai ajuns unde trebuie. Descopera, in cele ce urmeaza 5 motive pentru care ar trebui sa alegi Grecia pentru o destinație de vacanța. Indiferent daca preferi relaxarea pe plaja, petreceri pana in zori, vizitarea monumentelor sau recreerea activa, in Grecia, toata…

- Acest preparat este extrem de delicios. Este o rețeta pe care o poți face ori de cate ori ai invitați la masa și vrei sa ii impresionezi. Nu vei da niciodata greș cu un așa preparat rafinat. Nu se prepara foarte simplu, insa tot efortul merita. Gustul este de senzație, iar membrii familiei va aprecia…

- Te-ai saturat de toate mancarurile calde sau ai ramas in pana de idei?! Noi iți sarim in ajutor cu o rețeta care face furori in acest sezon estival. Mai concret, este vorba despre drobul de vinete. Nu, de data aceasta nu este cu carne, ci cu legume. Iata cum se prepara pas cu pas! Gustul unic o sa te…

- Cu toții ne dorim ca in mașina noastra sa miroasa mereu frumos. Majoritatea parfumurilor nu persista foarte mult timp, iar mirosul dispare destul de repede, din pacate. Din fericire, exista un mic truc care te va ajuta sa ai un miros mereu proaspat in mașina. Ingredientul de baza este foarte ieftin.…