Cum sa faci bani pe Internet: 4 metode care te vor ajuta sa iti rotunjesti veniturile

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a reusit performanta, in ultimele 12 luni, de a-si dona aproape toate veniturile obtinute ca procuror, membru CSM si profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, timp in care a mai pus de-o parte bani in depozitele si conturile curente…

- Cumparaturile online au devenit din ce in ce mai populare. Riscul este, insa, ca produsele pe care le-am cumparat sa nu fie exact ceea ce ne-am dorit, avand in vedere ca inainte de achizitionare sunt vazute doar in poze, iar acest lucru poate fi inselator.

- Traiesc o viața privilegiata și asta e vizibil cu ochiul liber numai daca luam in calcul garderoba lor scumpa, vacanțele exotice pe care le fac și bijuteriile și proprietațile de lux pe care ele dețin. Dar cum iși cresc ei averea? Lasand deoparte alocațiile regale și moștenirile lor, Regina Marii Britanii…

- Campanie umanitara, elevii celor doua colegii din Cugir au strans 24.000 de euro pentru salvarea unui tanar. 23.650 euro este suma pe care elevii claselor a XII-a de la Colegiul Național „David Prodan” și de la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” Cugir au strans-o in cadrul campaniei umanitare „Ajuta-l…

- Capitanul echipei feminine de handbal HC Dunarea Braila, Alina Vatu, si-a scos la licitatie tricoul de vicecampioana, pentru a ajuta un baietel de trei ani, grav bolnav, care are nevoie urgenta de tratament in strainatate. "Ma alatur acestui suflet minunat si imi scot la licitatie tricoul de vicecampioana.…

- Sagetator Sagetatorii sunt persoane foarte muncitoare, dar pe cat de mulți bani fac, cand vine vorba de consumat, suma se dubleaza. Le plac excursiile și aventurile așa ca prefera sa aiba contul bancar gol și sa traiasca intens decat sa economiseasca și sa se bucure de acei bani mai tarziu.…