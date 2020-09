Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte probabil sa asistam la un haos generalizat la inceput de an scolar, daca nu intelegem exact ce trebuie sa facem pentru a evita aceasta situatie nedorita. Exista riscul ca multi profesori in varsta, si/sau cu boli importante, sa intre in concedii medicale. Apoi, unii parinti nu-si vor lasa…

- Ministrul Educatiei a lansat un apel catre elevi, profesori, dar si catre parinti, sa nu-i stigmatizeze pe cei care s-au imbolnavit de COVID. In plus, Monica Anisie le transmite ca odata cu inceperea noului an scolar, pot pasi cu incredere in unitatile de invatamant. "Daca cumva se intampla sa existe…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a facut un apel, miercuri seara, la elevi, parinti si profesori sa nu stigmatizeze o persoana care s-a imbolnavit de coronavirus.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 111: Mai, fatalailor! Va explica Danuța cum e cu autostrazile "As…

- Ziarul Unirea 800 de posturi suplimentare de profesori in județul Alba, necesare pentru inceperea noului an școlar. Aproape 50 000 de elevi din județ sunt așteptați in banci 800 de posturi suplimentare de profesori in județul Alba, necesare pentru inceperea noului an școlar. Aproape 50 000 de elevi…

- Mai sunt doua saptamani și trei zile pana la inceputul școlii și in acest context se pune problema ce se intampla in cazul in care sunt cazuri confirmate de COVID-19 intr-o școala, intr-o clasa sau un profesor este depistat cu noul coronavirus. Procedura in acest sens este descrisa intr-o hotarare a…

- Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, se acuza Guvernul ca iti bate joc de parinti, elevi si profesori, prin masurile pe care le pregateste pentru reluarea cursurilor in scoli in luna septembrie."Guvernul asta liberal isi bate joc,rau de tot, de parinti, elevi si profesori! Din…

- Codrin Ștefanescu vine cu un mesaj acid la adresa Guvernului Orban. Fostul secretar general al Partidului Social Democrat afirma ca membrii de la Guvern iși bat joc de parinți, elevi și profesori.

- Cu 330 de elevi si profesori testati pozitiv pentru noul coronavirus, 106 scoli nu s-au redeschis duminica, inceputul saptamanii de lucru in Israel, a declarat intr-un comunicat Ministerul Educatiei. Peste 16.000 de elevi si profesori se afla in carantina acasa. De asemenea, patru parlamentari…