Stiri pe aceeasi tema

- Ouale fierte pot fi savurate calde sau reci, dar daca le pastrezi inca o zi dupa ce le-ai gatit, este important sa fie depozitate corect. Experții culinari au dezvaluit ce greșeli faci atunci cand vrei sa cureți un ou de coaja. Așa se explica de ce nu reușești sa-l decojești ca marii bucatari. Soluția…

- In ultima saptamana, numarul infectiilor respiratorii acute a fost intr-o usoara scadere la Iasi: au fost inregistrate 10.180 de cazuri, cu 18,32- mai putine comparativ cu saptamana anterioara. Din cele peste 10.000 de cazuri depistate in perioada 16 – 22 ianuarie, 8.158 sunt infectii virale ale cailor…

- Din ce in ce mai multe doamne abia așteapta sa descopere trucuri utile care sa le ajute in ziua curațeniei. De asemenea, acestea cauta și metode prin care sa economiseasca in aceasta perioada greu incercata din punct de vedere financiar. Specialiștii au venit cu o modalitate prin care gospodinele sa…

- Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2022 a fost de 20.344 (10.558 barbati si 9.786 femei), cu 1.151 decese (694 barbati si 457 femei) mai putine decat in luna octombrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Dupa cauza principala de deces, cele…

- Durerile intense in piept, palpitațiile, oboseala permanenta și dificultațile de respirație pot fi simptomele unor grave afecțiuni cardiovasculare. Aceste manifestari nu trebuie neglijate, pentru ca pot duce rapid la complicații serioase, inclusiv la infarct miocardic și la deces. Din fericire, bolile…

- Doua persoane, inclusiv soferul, au fost ranite dupa ce autobuzul care se deplasa de la Lugo la Vigo a cazut de la o inaltime de aproximativ 30 de metri in raul care curge rapid, relateaza BBC.Oficialii spun ca vremea nefavorabila ar fi putut provoca accidentul.Echipele de salvare si-au incheiat initial…

- Hainele tale au un miros neplacut, deși le-ai spalat? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam ingredientele de care ai nevoie pentru a le face ca noi. Daca ți-ai patat ținuta preferata și nu știi cum sa scapi rapid de mirosul neplacut din haine, iata la ce truc trebuie sa apelezi!

- Te confrunți cu mucegaiul in mașina de spalat? Nu-ți face griji! Noi venim in ajutorul tau și iți dezvaluim trucul care te va scapa rapid de aceasta problema. Umezeala este factorul care influențeaza mucegaiul, insa vestea buna este ca poți scapa rapid de el prin doar cațiva pași simpli. Iata la ce…