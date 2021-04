Cum să cureți rodia simplu, rapid și fără să te murdărești Iata trei dintre cele mai soluții sa cureți rodia ușor și simplu, fara sa stropești prin toata bucataria cu sucul ei rubiniu. Ține cont de faptul ca o rodie bine coapta se va curața cel mai ușor și va avea un gust divin, dulce și aromat. Cand cumperi acest fruct plin de suc, este imposibil sa nu te intrebi cum sa cureți rodia fara sa te murdarești. Sucul roșu de rodie pateaza și nu ai vrea sa zugravești pereții dupa ce o cureți. Iata cateva metode simple sa cureți rodia ușor și cateva informații esențiale despre beneficiile ei. Cum alegi o rodie coapta și dulce O rodie coapta bine la soare va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

