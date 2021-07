Cum să consumi șampanie ca un expert și să te bucuri pe deplin de gust Numim șampanie acele vinuri spumante din regiunea Champagne din Franța, care se afla sub reguli stricte de producție. De la felul in care vița-de-vie este tratata și pana la metode specifice de presare a strugurilor, totul trebuie sa fie respectat in așa fel incat produsul final sa fie numit șampanie. Ca și in cazul unui vin clasic, și in cazul șampaniei exista niște recomandari de servire. Iata cum sa bei șampania in așa fel incat sa te poți bucura de gustul ei. Paharul din care bei șampanie O greșeala comuna este sa servești șampanie dintr-un pahar tip fluta. Ca și un vin clasic, și șampania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

