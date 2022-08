Stiri pe aceeasi tema

- Morten Jensen, antrenorul lui Viking, se teme de FCSB inaintea returului din play-off-ul Conference League. In tur, la București, norvegienii au caștigat cu 2-1. Viking - FCSB se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Tv Tehnicianul lui Viking considera ca victoria…

- FCSB a dominat, dar a terminat invinsa pe Arena Naționala cu Viking, 1-2, in manșa tur a play-off-ului Conference League. Meciul de pe Arena Naționala a reprezentat prima infrangere a lui Nicolae Dica de la revenirea pe banca roș-albaștrilor. Antrenorul FCSB a fost notat cu 5. ...

- Impresionat de suporteri, Gigi Becali vrea stadion cu 100.000 de locuri. Partidele FCSB din Conference League au magnetizat fanii vicecampioanei. Aceștia au fost prezenți in numar impresionant, 40.000, la returul cu Dunajska Streda, pe Arena Naționala. Acum, latifundiarul asista uimit la interesul uriaș…

- Cu ambele peluze inchise in urma deciziei UEFA, FCSB a apelat la un artificiu permis de forul de la Nyon, pentru a mai caștiga 1.500 de suporteri: ii va așeza in una dintre cele doua peluze pe fanii norvegieni care și-au anunțat prezența la București, astfel ca nu va mai fi nevoie sa fie blocate cel…

- MM Stoica (57 de ani) le-a transmis un mesaj fanilor lui FCSB, dupa ce UEFA a decis sa inchida peluzele la meciul cu Viking, din prima manșa a play-off-ului Conference League. FCSB - Viking se va disputa cu cel mult 30.000 de spectatori pe Arena Naționala. Vicecampionii Romaniei au fost sancționați…

- Cea mai importanta companie de petrol și gaze din Romania, OMV Petrom, a profitat de explozia prețurilor produselor energetice și a inregistrat un profit record in primul trimestru. Profitul realizat de Petrom la trei luni, 1,74 miliarde de lei, il depașește semnificativ pe cel din ultimul trimestru…

- BOSNIA - ROMANIA 1-0. La o suta de ani de la primul meci al nationalei, Romania a ajuns, in prezent, in cel mai penibil moment posibil: 0 puncte dupa doua meciuri cu modestele Muntenegru si Bosnia! 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14…

- Doi tineri au decedat și alți trei se afla in stare grava, dupa ce au consumat droguri la festivalul de muzica SAGA, care a avut loc in weekend la Arena Naționala din București. Ce fac autoritațile pentru a combate traficul și a descuraja consumul de droguri? Și, mai important, ce ar putea funcționa?…