Cum sa comunici de la distanta cu cei apropiati: 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video si conferinte on-line

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul specializat Didactic.ro, care face parte din rețeaua Intuitext, arata, intr-o prezentare transmisa EduPedu.ro, ce experiențe au impartașit cadrele didactice care au participat la aceasta evaluare. Site-ul nu menționeaza valori de reprezentativitate pentru studiu, dar menționeaza componența eșantionului:…

- Masurile mai stricte impotriva epidemiei COVID-19 sunt necesare, pe masura ce raspandirea acestui coronavirus se accelereaza, mai ales pentru a se evita un colaps in sistemul medical, a afirmat, marti, presedintele UDMR, Kelemen Hunor."Dragi concetateni, pe masura ce raspandirea coronavirusului…

- „Gabriel Oprea: E o masura corecta luata de președintele Iohannis. Este nevoie de intervenția Armatei. Ei reprezinta securitate și siguranța. Este nevoie de incredere in autoritați in aceasta lupta asimetrica și atipica. Daca respectam legea, putem depași aceasta situație de criza. Trebuie sa respectam…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Acestia au specificat ca pun la dispozitie la adresa https://bit.ly/Humanitas-Biblioteca-virtuala in momentul de fata peste 40 de titluri pe care utilizatorii pot sa le descarce gratuit, fiind vorba si de volume de literatura comerciala, recenta, cat si literatura universala. Astfel, printre volumele…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut un apel catre populatie de a nu face stocuri supradimensionate de alimente, pentru ca "nu vine razboiul", iar aprovizionarea cu produse alimentare este prioritara si nu a fost limitata de autoritati. "Evident ca in momentul de fata populatia este…

- Activitatea cabinetelor stomatologice si a mall-urilor este suspendata temporar, potrivit prevederilor ordonantei militare prezentate sambata seara de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Raed Arafat si Bogdan Despescu. Masurile se aplica incepand cu data de 22…

- Astazi este Ziua europeana a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, este ziua oamenilor care raspund 24 de ore din 24 strigatelor de ajutor ale semenilor – dispecerii 112. Dispecerii sunt primii care vin in sprijinul celor aflati la nevoie, reusind sa induca calm apelantilor, sa-i indrume si…