- Sotia presedintelui Iohannis, Carmen, a postat, duminica seara, o noua fotografie de profil pe Facebook. Ea apare pe Varful Moldoveanu, tinand in mana steagul Romaniei. In fundalul imaginii, pare a fi presedintele Iohannis care sta de vorba cu mai multe persoane. Sotia presedintelui Iohannis, Carmen,…

- ”In aceste zile, Romania si Europa resimt cu intensitate efectele schimbarilor climatice prin furtuni violente, valuri intense de caldura si incendii de vegetatie amplificate de temperaturile atipic de ridicate”, a scris presedintele pe Facebook.Seful statului arata ca ”suntem martori la fenomene meteo…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a avut intalniri cu liderii USR si PMP, Catalin Drula si Eugen Tomac, pentru a negocia o coalitie de centru-dreapta in perspectiva alegerilor de anul viitor. In opinia lui Orban, USR, PMP si Forta Dreptei ar trebui sa mearga impreuna inca de la…

- In plina greva in sistemul de educație, Carmen Iohannis a aparut in public cu un colier de peste 10.000 de euro, ca imagine a unei case de bijuterii, in condițiile in care in calitatea ei de profesoara caștiga sub 4.000 de lei lunar (conform celei mai recente declarații de avere a președintelui Klaus…

- Laviniu Lacusta, seful Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, il roaga pe seful statului, Klaus Iohannis, sa intervina in conflictul dintre profesori si Guvern pentru a pune capat grevei care dureaza de o saptamana. "Il rog pe domnul Klaus Iohannis ca in calitatea de Sef…

- Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la Colegiul Gheorghe Lazar, nu este membru de sindicat, aratandu-și disponibilitatea de a continua sa mearga la școala. Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis și profesoara de engleza la o școala din Sibiu, a luat o decizie surprinzatoare in…