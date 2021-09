Cum s-au imbracat influencerii la Elle New Media Awards Revista ELLE a organizat anul acesta cea de-a șasea ediție a evenimentului Elle New Media Awards. Este vorba despre o gala de premii destinate influencerilor din mediul online. Tematica aleasa a fost “New Kids On The Block”, astfel ca invitații au trebuit sa iși aleaga ținutele vestimentare pentru a se incadra in acest stil. Ținute care sa fie totodata indeajuns de interesante. Iata cum s-au imbracat vedetele la acest eveniment. Ilinca Vandici Alexandra Ungureanu Andreea Balan Lorelei Bratu Alexandru Abagiu Alina Tanasa Bogdan Vladau și Gina…