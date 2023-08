Inainte de a deveni prim-ministru, Giorgia Meloni a fost una dintre cele mai dure voci din Uniunea Europeana pe tema migrației In calitate de politician de opoziție, ea a avertizat in mod sumbru cu privire la eforturile de inlocuire a lucratorilor italieni nativi cu minoritați etnice și a promis sa instituie o blocada navala pentru […] The post Cum s-a sucit liderul Italiei: a invațat sa iubeasca migrația! first appeared on Ziarul National .