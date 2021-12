Stiri pe aceeasi tema

- Speranța rezolvarii in mod pașnic al conflictului ucrainean s-a stins, spun separatiștii susținuți de ruși, dupa ce o forțare de negociere a incetarii focului dintre Moscova și Kiev a eșuat. Louisa Naks a transmis Reuters. In primele linii ale conflictului din estul Ucrainei, speranța se estompeaza.…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters citata de Agerpres.…

- Moscova si-a exprimat joi speranta pentru "un contact" intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden "in urmatoarele zile", in toiul unui varf de tensiune intre Rusia si tarile occidentale cu privire la Ucraina, informeaza AFP. Citat de agentiile de presa ruse, ministrul-adjunct…

- Serbia va primi gaze din Rusia la pretul de 270 de dolari pe mia de metri cubi, la fel ca in actualul contract care expira la sfarsitul acestui an, a anuntat joi presedintele sarb, Aleksandr Vucic, in finalul intalnirii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Soci, relateaza TASS, Reuters si EFE.

- Trei sute optzeci de persoane au fost evacuate din Afganistan, printre care cetateni din Rusia, Kargazstan, Belarus si Ucraina, in urma ordinelor presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Moscova, citat de DPA. Potrivit unui comunicat, trei avioane militare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a aborda problema succesiunii sale inseamna sa "destabilizezi" Rusia, reamintind ca o recenta reforma constitutionala ii permite sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "E timp inainte de viitoarele alegeri…

- Speranta de viata a barbatilor din Marea Britanie a scazut pentru prima data de la inceputul inregistrarilor demografice, potrivit celor mai recente statistici publicate in aceasta tara, informeaza DPA joi. Un baiat nascut intre 2018 si 2020 va putea sa traiasca pana la o varsta medie de 79…