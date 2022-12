Alex Delea a caștigat „Survivor Romania” 2022 și acum a ramas la PRO TV, unde a avut mai multe proiecte TV. S-a mutat din Spania in Romania pentru a-și construi aici o cariera. Ce planuri are Alex Delea pentru anul ce urmeaza. Dupa ce a caștigat „Survivor Romania”, viața lui Alex Delea s-a schimbat complet. S-a mutat la varsta de 13 ani in Spania, insa acum a revenit in Romania, unde are o mulțime de proiecte. Dupa participarea la show-ul de la PRO TV, el a devenit cunoscut și a decis sa ramana in țara pentru a urma o cariera aici. Alex Delea a facut parte din multe proiecte de la PRO TV și este…