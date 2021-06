Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Pignani, e tanarul care a ucis cu sange rece doi copii, de 5 și 10 ani, dar și un batran intr-o localitate din Italia. Barbatul avea probleme psihice, dar nu era luat in evidența.

- Noi detalii au ieșit la iveala despre cazul celor trei persoane care au fost ucise, in localitatea Ardea, aflata in apropierea Romei, de catre un tanar cu probleme psihice. Evenimentul Zilei a scris, duminica, despre situația celor doi copii, in varsta de cinci ani, respectiv zece ani, care au fost…

- Doi frați de 5 și 10 ani au fost impușcați mortal in timp ce se jucau in parc, foarte aproape de casa. Tragedia a avut loc in Ardea, langa Roma, Italia. De asemenea, un alt barbat de 75 de ani a fost ucis. Acesta a incercat sa-i apere pe micuți, insa și-a pierdut și el […] The post Doi frați, de 5,…

- Atac armat in Italia. Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe strada Masacru la marginea Romei, in aceasta dimineata. Doi copii si un batran au fost impuscati si au decedat. Atac armat in Italia. Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe stradaAtac armat in Italia. Doi copii si un…

- O persoana inarmata a deschis focul si a ucis duminica doi copii si un batran, intr-o mica localitate de langa Roma, transmite agentia Ansa.it . Un masacru feroce și fara sens a lovit intr-o duminica pe mare intr-o zona rezidențiala, Colle Romito, in Ardea, la patruzeci de kilometri sud de Roma. Criminalul,…

- Un barbat a deschis focul, duminica dimineata, in strada in comuna Ardea, de langa Roma. Doi copii și un varstnic și-au pierdut viața, iar atacatorul, de 34 de ani, s-a sinucis, au informat autoritatile locale, citate de Reuters și Agerpres . Potrivit presei italiene, barbatul ucis in incident, in varsta…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- O femeie și-a injunghiat fetița de 11 ani, miercuri dimineața, iar apoi a incercat sa se sinucida. Tragedia s-a produs in localitatea ilfoveana Popești-Leordeni, informeaza Digi24 . Fetița era acasa cu ambii parinți. Mama a atacat-o cu un cuțit, iar tatal a intervenit. Copilul a fost dus la un spital…