Telefoanele mobile ale unor angajati ai Comisiei Europene au fost tintite de software-ul Pegasus. Este concluzia unei anchete interne, potrivit unei scrisori consultate de DPA. In scrisoare, redactata de comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, si adresata eurodeputatei Sophie in ‘t Veld, se arata ca grupul american Apple l-a avertizat pe Reynders in noiembrie 2021 despre faptul ca echipamentul sau electronic este ”posibil compromis’‘ de software-ul de supraveghere produs de compania israeliana NSO. Potrivit scrisorii, aceasta alerta a determinat o serie de inspectii asupra echipamentelor…