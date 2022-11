Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, e nemulțumit ca Romania U21 a convocat doi jucatori de la FCSB - extremele Octavian Popescu (19 ani) și David Miculescu (21) - pentru meciurile amicale cu CSA Steaua și FC Argeș. Reprezentativa de tineret condusa de Emil Sandoi e calificata deja la Euro 2023…

- Romania U21 s-a reunit in vederea cele doua partide de verificare pe care le va desfașura sub comanda selecționerului Emil Sandoi. Pe 17 și 21 noiembrie, naționala sub 21 de ani, calificata deja la EURO 2023, va juca doua partide de verificare, cu CSA Steaua (17 noiembrie, ora 17:00) și cu FC Argeș…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under-21 a Romaniei, Emil Sandoi, a declarat, luni, la reunirea lotului pentru un stagiu de pregatire, in care sunt programate si doua meciuri amicale, cu CSA Steaua si FC Arges, ca isi doreste ca in urma acestei actiuni "sa castige" cativa jucatori in perspectiva…

- Chindia Targoviște arata excelent in campionat, dar nu același lucru se poate spune in Cupa Romaniei! Miercuri dupa-amiaza, formația dambovițeana a susținut un nou joc in grupele competiției KO și inca o data victoria a lipsit cu desavarșire. Acest lucru arata și faptul ca roș-albaștrii nu au niciun…

- Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a comentat victoria cu CSU Craiova, scor 1-0, primul succes al piteștenilor dupa o serie de 4 infrangeri. FC Argeș a invins-o la limita pe CS Universitatea, 1-0, iar antrenorul Andrei Prepelița respira ușurat pentru moment. „Ghinionul nu putea ține…

- Michel Salgado (46 de ani), fostul fundaș de la Real Madrid, Celta Vigo sau naționala Spaniei, și-a adus aminte de primul sau meci european, disputat chiar in Romania, la Pitești, contra lui FC Argeș. Pe 15 septembrie 1998, FC Argeș o infrunta in Trivale, in Cupa UEFA, pe Celta Vigo, echipa la care…

- Pitești: Seminar de mobilizare a factorilor implicați in educația timpurie: Stop agresiunii asupra copilului in unitațile școlare! Ca urmare a cazului de agresiune petrecut in luna mai 2022, la Creșa nr. 6 Trivale din municipiul Pitești, și ca raspuns comunitar impotriva fenomenului din ce in ce mai…

- Domnul Sevastian Tudor și-a lansat astazi, la Muzeul Județean, o carte impresionanta: ”FC Argeș, primul club de fotbal din Romania postbelica (1953-2021)”. Iar la evenimentul organizat in Sala Amfitreatru au fost prezente foste glorii ale clubului din Trivale care au primit aplauze la scena deschisa.…