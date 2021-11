Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie și cinci dintre cei șase copii ai ei au fost centrul atenției la premiera mondiala a lungmetrajului „The Eternals”, ce a avut loc la teatrul Dolby, in California. Actrița, in varsta de 46 de ani, va juca rolul principal in noua producție marca Marvel Studios, un film despre super-eroi…

- Filmul Eternals, una dintre cele mai așteptate producții marca Marvel, a avut premiera mondiala luni, 18 octombrie, in cinematograful El Capitan din Los Angeles. Celebritațile care fac parte din distribuție au participat la eveniment, insa cea care a atras toate privirile a fost Angelina Jolie.

- Vești bune pentru fanii Matrix. Afla chiar acum cand are loc premiera filmului Matrix 4 in cinematografele din Romania. Primul film Matrix a aparut in 1999, iar de atunci, seria a generat un numar foarte mare de fani in fiecare colț al mapamondului, iar al patrulea film este aproape gata. Cand are loc…

- Ducii de Cambridge au participat alaturi de Prințul Charles și de Ducesa de Cornwall la premiera filmului No Time to Die. Kate Middleton a stralucit intr-o rochie aurie. Toți cei prezenți la eveniment au fost atrași de soția Prințului William.

- Emma Raducanu este noua senzație in tenisul feminin. Tanara de 18 ani a caștigat US Open și nu-i de mirare ca e invitata la numeroase evenimente mondene. Jucatoarea de tenis a participat, marți seara, la premiera filmului „No Time To Die” și a atras toate privirile. Emma a aratat ca... The post Cum…

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au ajuns joi seara in Venetia pentru premiera filmului „The Last Duel”, regizat de Ridley Scott, programata vineri in cadrul festivalului de film, potrivit news.ro.Cuplul a aterizat dupa-amiaza si a ajuns in oras cu un taxi vaporetto, scrie Variety. Sosirea celor doi…

- Cantareata Camila Cabello a stralucit luni la prezentarea in premiera la Los Angeles a noii versiuni a filmului "Cinderella" ("Cenusareasa"), realizata de Amazon Studios, care reprezinta totodata debutul artistei la Hollywood, relateaza EFE. Vedeta latino a purtat pe covorul rosu o…

- Sambata, 28 august 2021, incepand cu ora 18:30, cinefilii si nu numai sunt invitati la film cu ocazia premierei oficiale a filmului ,,In umbra lui Shakespeare”. Cu aceasta ocazie in aceeasi zi, la ora 15:00, va avea loc o conferința de presa organizata la Domeniul Mogoșa (Baia Sprie, str. George Coșbuc…