- Direcția de Sanatate Publica Gorj a comunicat inca doua decese din cauza COVID și alte 28 de cazuri noi de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 531 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1318 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1057…

- Situația alarmanta in Germania, dupa ce miercuri a fost raportata cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta…

- Un batran, de 73 de ani, care avea și alte afecțiuni medicale, a decedat și alte 9 cazuri noi de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;540 persoane in carantina…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat inca doua decese din cauza coronavirusului și 25 de cazuri noi de COVID. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;659 persoane se afla in autoizolare la domiciliu ( 84…

- SUA au depașit 40.000 de infectari zilnice și au ajuns la aproape 2,7 milioane de imbonaviri și 129.000 de decese. Numarul infectarilor e in creștere in 36 de state americane, iar California, Texas, Florida și Arizona au suspendat deja planurile de relaxare a restricțiilor. In aceste conditii, nu…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca astazi in județ sunt doar noua persoane internate in spitalk cu noul coronavirus. Situația epidemiologica din județul Valcea se prezinta astfel: 30 persoane in carantina instituționalizata, 2.056 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,noua persoane…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, la nivelul județului sunt 261 de persoane confirmate cu COVID-19, iar 240 de pacienți s-au vindecat de SarsCov2. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 4744 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu,62 de persoane se afla in carantina,2.939…

- Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate și externate.