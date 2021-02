Cum refacem tenul după luni de purtat mască. Soluții de la Noblezza! Cum refacem tenul dupa luni de purtat masca Putem avea tenul iritat, mai uscat sau, dimpotriva, ingrașat, cu tendința acneica. Pielea este mai terna, și-a pierdut din stralucirea de altadata, iar ridurile pot deveni mai proeminente. Februarie reprezinta an de an luna in care este indicat sa apelam la un plan personalizat de tratamente, astfel incat bucuria sosirii primaverii sa se regaseasca din plin și pe tenul nostru. Andreea Suciu, specialist estetica la clinica Noblezza, ne dezvaluie principalele efecte nedorite pe care le putem avea, in special acum, la finalul iernii, dupa luni de purtat… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

