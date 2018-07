Astfel de femei nu sunt niciodata satisfacute din punct de vedere sexual si sunt dependente de masturbare. Nimfomanele vor mereu sa faca sex și nu se gandesc la nimic altceva. In plus, adora sa fie in centrul atenției, iar atenția unui singur barbat nu ii este suficienta.

Nimfomanele au o dorinta permanenta de a face sex cu oricine, oriunde si oricand, nu sunt fidele cand vine vorba de relatii, pentru ca nu se pot abtine de la sex. Iata cum recunoști o nimfomana:

1. Vorbeste tot timpul despre sex

In orice imprejurare ar fi, nimfomana aduce mereu in discutie teme sexuale……