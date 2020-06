Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene anunța lansarea apelului dedicat spitalelor implicate in lupta impotriva coronavirus, la data asumata la inceputul pandemiei. Incepand de vineri, 15 mai, spitalele au la dispoziție 350 de milioane de euro pentru decontarea achizițiilor de aparatura medicala și echipamente…

- Cererea Centrului Medical Dorobanti de a se suspenda executarea silita pornita impotriva sa de catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a fost respinsa de judecatori. Decizia a fost luata de Sectia civila a Judecatoriei. Mai mult, primii magistrati carora le fusesera repartizate dosarele…

- Coronavirusul este aproape eradicat in China. Autoritatile sanitare chineze au anuntat joi ca au inregistrat doua noi contaminari cu noul coronavirus. Miercuri, chinezii spuneau ca nu au inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19 in China continentala, unde a aparut maladia, la sfarsitul anului…

- Pe 7 mai se implinesc 34 de ani de la cea mai mare performanta a fotbalului romanesc, castigarea Cupei Campionilor Europeni (actuala Champions League) de catre Steaua Bucuresti, dupa o victorie in finala impotriva Barcelonei. Steaua a terminat meciul cu spaniolii la egalitate pe stadionul…

- Persoanele in varsta ar putea ramane in izolare la domiciliu pentru cel puțin o perioada cuprinsa intre 10 și 14 saptamani, in funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, a anunțat, duminica, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Realitatea TV. Intrebat daca se ia in calcul masura izolarii persoanelor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca se ia in calcul prelungirea masurilor de izolare a persoanelor in varsta, cel putin pentru 10-14 saptamani, in functie de evolutia pandemiei COVID-19 in Romania. "Da, luam in calcul si aceasta masura la nivelul Comitetului stiintific, Institutului National…

- Informaticienii bulgari, plasati in somaj tehnic, vor inzestra gratuit spitalele publice din tara lor cu aplicatii digitale pentru a imbunatati procedura de internare a pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus, salvandu-si in acelasi timp locurile de munca, au anuntat Guvernul si directorii…

- Autor: Cornel NISTORESCU Daca ar fi sa mincam doua-trei polonice de rahat ca sa ne fie bine și sa putem dormi liniștiți am face-o? Mulți ar raspunde cu ”sigur ca da”. Cam aceasta este și concluzia cu acest guvern al rușinii, al incalcarii bunului simț, al Constituției Romaniei, al deciziilor Curții…