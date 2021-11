Cum puteți obține un certificat energetic pentru locuința dumneavoastră? Vreți sa vindeți/inchiriați sau sa renovați major un apartament sau un imobil și ați aflat ca este necesar sa aveți și un act numit certificat energetic (certificat de performanța energetica)? Sau poate este necesar acest document pentru o cladire nou construita, pentru a-i putea face recepția la terminarea lucrarilor? Indiferent de motivul pentru care va este necesar, informațiile de mai jos va sunt, cred eu, utile. Ce este un certificat energetic pentru cladiri? Un certificat energetic pentru cladiri este un act care ne arata cat de performant din punct de vedere energetic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand doresc sa iși vanda, renoveze sau sa-și inchirieze locuințele (case, apartamente) sau alte imobile din proprietatea lor, romanii afla ca trebuie sa dețina pentru acestea și un document legal numit certificat energetic (certificat de performanța energetica a cladirii).In continuare…

- TREI creșe noi vor fi construite in Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cați copii vor putea gazdui TREI creșe noi vor fi construite in Alba Iulia: Unde vor fi amplasate și cați copii vor putea gazdui Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat, prin intermediul paginii sale personale…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, 2.756 de administrații locale din Romania au primit finanțare in valoare totala de 1.010.966.000 lei. De banii din Fondul de rezerva al Guvernului vor beneficia 2.514 comune, 194 de orașe și 48 de muncipii. Conform propunerii formulate de Ministerul…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pune, de joi, 23 sept., la dispoziția autoritaților locale, platforma digitala https://investitii.mdlpa.ro/, special creata pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a rețelelor de…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul PNL de Caras-Severin, Dumitru Rujan, a precizat ca dupa aprobarea Programului de Investitii „Anghel Saligny“ se vor aloca sume substantiale! Dumitru Rujan a dezvaluit cifrele estimative care revin pe comune si orase. Asta pentru ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- ”Creșterea competitivitații firmei GET YOUR PRINT SRL prin abordarea unui nou domeniu de activitate” Data: SEPTEMBRIE 2021 Cod SMIS: 134100; Societatea GET YOUR PRINT SRL anunta deschiderea etapei de implementare a proiectului cu titlul ”Cresterea competitivitatii firmei GET YOUR PRINT SRL prin abordarea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat vineri ca banii vor fi returnati integral la bugetul de stat in cazul proiectelor nefinalizate din Programul "Anghel Saligny". "Beneficiarul obiectivului de investitii, unitatea administrativ teritoriala, raspunde pentru…

- Guvernul a aprobat, miercuri, in sedinta, Ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara cu 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, a anuntat ministrul…