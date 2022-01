Cum puteţi lua mâine Agheazma mare de la Mitropolie. Se fac două rânduri Slujba de sfintire a apei de la Catedrala Mitropolitana din Iasi (Agheazma mare) se va face joia aceasta, pe 6 ianuarie, imediat dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fata intrarii in locasul de cult, la fel ca in anii precedenti. Astfel, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca aceasta slujba va fi oficiata in jurul orei 11.00 de catre Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi. „Sfanta Liturghie din ziua praznuirii Botezului Domnului (Boboteaza) va fi oficiata in trei locatii diferite din incinta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mitropolitana din Iași slujba de sfințire a apei (Agheazma mare) se va face in ziua de 6 ianuarie (joi), dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fața intrarii in locașul de cult, ca și in anii precedenti. In jurul orei 11.00 va incepe aceasta slujba oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

- Un eveniment important pentru crestini, Botezul Domnului, va fi marcat la Constanta si in acest an printr o serie de manifestari.Potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Constanta, joi, 06 ianuarie, de la ora 11:25, va avea loc o procesiune religioasa avand ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopala…

- Slujba de sfintire a apei (Agheazma mare) se va face in ziua de 6 ianuarie (joi) la Catedrala Mitropolitana din Iasi, dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fata intrarii in locasul de cult, ca si in anii precedenti. In jurul orei 11.00 va incepe aceasta slujba oficiata de Inaltpreasfintitul Parinte…

- Credincioșii au participat vineri seara la slujba privegherii in cinstea Sf. Ioan Gura de Aur de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului. Sursa foto: Basilica.ro

- Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir: De astazi, caldura intra in pamant și frigul iși arata colții. Ce este interzis sa faci pe 26 octombrie Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir: De astazi, caldura intra in pamant și frigul iși arata colții. Ce este interzis sa faci pe 26 octombrie Sfantul Mare Mucenic…

- Parintele Arhimandrit Constantin Timiș, Vicar eparhial al Episcopiei Caransebeșului, a oficiat joi Sfanta Liturghie la hramul Manastirii Nera, așezamantul monahal cu cea mai numeroasa obște din vestul țarii, conform Basilica.ro. Slujba a fost oficiata in Paraclisul „Buna Vestire” al manastirii,…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este sarbatorita la data de 14 octombrie in calendarul ortodox. Este o zi incarcata de tradiții și obceiuri, pe care creștinii le pastreaza an de an. Afla ce nu este bine sa faca astazi creștinii și care sunt cele mai importante tradiții și superstiții de Sfanta Cuvioasa Parascheva.…

- Preasfințitul Parinte Antonie, Episcop de Balți, a oficiat joi o slujba de pomenire pentru renumitul cobzar Barbu Lautaru. Parastasul a fost oficiat la Biserica „Sfantul Ioan Gura de Aur” din Iași, unde este inmormantat rapsodul popular, conform basilica.ro Slujba a fost urmata de un moment…