- Un barbat de 59 de ani, autoproclamat „lider spiritual” al unei comunitați dintr-o localitate din județul Hunedoara, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol, șantaj și impiedicarea accesului copiilor la educație. Potrivit publicației locale zdh.ro, comunitatea din care barbatul face parte…

- Peste 150 de elevi de la Școala cu clasele I-VIII „Mihai Voda” din Mihai Viteazu s-au familiarizat cu obiceiurile și tradițiile populare din județul Cluj, dar au ascultat și cantece vocale,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presa din SUA a identificat cațiva copii victime ale atacului armat de la o școala primara din Texas, dupa ce au vorbit cu familiile lor. Toți aveau varsta cuprinsa intre opt și 10 ani. Au fost de asemenea identificate și și ambele victime adulte, profesori la școala respectiva.

- 25 mai, Ziua Internaționala a Copiilor disparuți. Mii de copii din Romania, dispar anual de acasa La 25 mai este marcata, anual, Ziua internationala a copiilor disparuti, cu scopul de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiti, de a-i informa pe parinti in legatura cu masurile pe care le pot lua…

- Bogdan Tanasa, un antreprenor de 47 de ani din Popricani, Iași, a ridicat din donații un centru educațional pentru copiii din sat, scrie Școala 9. Din toamna peste o suta de elevi vor invața aici sa fie instalatori, electricieni, strungari sau croitorese și vor manca o masa calda. Bogdan Tanasa a ridicat…

- Georgiana Riglea, invațatoare in Mironeasa, Iași, povestește in Școala 9 despre lupta ei de un an pentru a-i face pe elevi sa indrageasca școala. Printre metodele ei se numara: yoga, meditație, roluri de supereroi date copiilor, discuții cu fiecare și un program de socializare dupa ore, „la ceai”. …

- Familia Hajos din Cluj-Napoca a luat in urma cu patru ani decizia de a porni intr-o calatorie prin Europa impreuna cu cei trei copii. De cateva luni sunt in Grecia, unde copiii iau pe viu lecții de istorie, gastronomie și iși dezvolta abilitațile sociale. „Nu cred ca oricine poate face asta. Multe familii…

- Saptamana viitoare incep inscrierile in clasa pregatitoare, an școlar 2022-2023, la Liceul cu Program Sportiv Bistrița. Profesorii de aici au pregatit micilor viitori sportivi o mulțime de surprize! Liceul cu Program Sportiv Bistrița ofera pentru clasa pregatitoare, in anul școlar 2022-2023, afterschool…