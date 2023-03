Cum poţi încasa 4.000 de lei în fiecare lună dacă îţi pierzi locul de muncă Tot mai multi romani cauta o asigurare de somaj care sa le aduca un venit in cazul unei pierderi a locului de munca, iar societatile de asigurari si reorganizeaza portofoliile. Asigurarea de somaj este o extensie a celei de viata si ne costa in plus aproximativ 10- din valoarea asigurarii principale. Incepand cu aceasta luna, pe piata apar variante care promit o perioada mai mare de ajutor in cazul pierderii jobului. Una dintre principalele companii de asigurari ofera din aceasta luna o asigurare pentru pierderea locului de munca, unde asiguratul are ocazia sa recupereze o parte din valoarea primelor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asigurarea de șomaj, varianta de ajutor in situația pierderii locului de munca. Suma asigurata, cost și perioada Persoanele angajate care vor sa se asigure ca au un ajutor intr-o eventual situație de pierdere a locului de munca mai au o varianta, in afara celor oferite de sistemul de stat. Asigurarea…

- Piața locurilor de munca de la noi din țara este foarte instabila, astfel ca tot mai mulți romani apeleaza acum la o „plasa de siguranța”. Este vorba despre asigurarea de șomaj, care sa le aduca un venit in cazul in care și-ar pierde locul de munca. Iata ce oferte au societațile de asigurari. Asigurarile…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, a ajuns la spital, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in timpul lucrarilor de reparație a drumului. Acesta a fost scos dintre fiare de salvatori. Cazul a fost inregistrat in dimineața zilei de 06 martie in localitatea Volovița, raionul Soroca.

- La cinci ani de la divorțul de miliardarul roman Bobby Paunescu, Alice Peneaca este insarcinata. Fostul model internațional care a aparut pe cele mai importante reviste de reviste fashion din lume, il face tatic pe un IT-ist. Cea care a incheiat o casnicie cu moștenitorul unui imperiu financiar, regizorul…

- Sase din zece angajati romani (62%) sunt de parere ca spatiile moderne de lucru si viata urbana ar trebui sa aiba parcuri si zone verzi, in timp ce aproape 40% isi doresc zone cu multe restaurante si cafenele, iar 38% mizeaza pe ariile dedicate activitatilor de recreere, releva un sondaj realizat de…

- Intr-un act de victorie a demnitații la locul de munca, o instanța superioara franceza a decretat recent ca intreprinderile nu iși pot obliga angajații sa participe la activitați presupus placute, relateaza The New Yorker.

- Sistemul de pensii din Marea Britanie este mai complex decat cel din Romania, insa iti ofera posibilitatea de a alege tipul de pensie pe care ti-l doresti, potrivit romani.co.uk Astfel, exista mai multe tipuri de pensii. Iata care sunt: Pensia de stat. De aceasta poti beneficia in cazul in care ai contribuit…

- Experții au sugerat pași simpli – cum ar fi testele auditive in anii 30 și 40 – ar putea contribui la scaderea ratelor de demența și au cerut ca sanatatea creierului sa devina o parte mai mare a evaluarii sanatații.Aproximativ 900.000 de oameni din Marea Britanie și 7 milioane din SUA au demența, un…