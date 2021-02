Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor atrage atentia cu privire la ce se va intampla in cazul in care Guvernul nu va include banii pentru bursele elevilor in bugetul de stat. “CNE remarca o tergiversare nefireasca a procesului de includere a sumelor aferente burselor elevilor in bugetul de stat pentru anul…

- Conducerea Blocului Național Sindical le-a atras atenția reprezentanților Ministerului de Finanțe ca se pot obține in plus la buget 150 de miliarde de lei, bani care ar acoperi creșterea pensiilor, a salariilor și a alocațiilor. Soluția, pe care Guvernul o evita, este schimbarea sistemului de fiscalizare,…

- Exista povești de viața și povești de viața. Pentru unii au un final fericit, pentru alții, mai puțini norocoși, din pacate nu. O astfel de poveste, dar cu final tragic, este și povestea fostului fotbalist Iulian Mamele. Iulian s-a retras din fotbalul profesionist mult prea devreme, iar acest lucru…

- In pragul sarbatorilor, o femeie din județul Alba apeleaza la bunatatea oamenilor pentru ca și un barbat, bolnav grav de cancer, sa se poata trata. Banii necesari tratamentului sau, 10 000 de euro, il pot ține in viața și aproape de fiul sau. ,,La 35 de ani, viața lui Ioan... Articolul APEL UMANITAR…

- Banii pusi deoparte de acum pentru perioada cu par carunt iti pot face viata mult mai usoara la batranete, dar pentru acest lucru vei avea nevoie de o oarecare rigurozitate si constanta in economisire. Din acest motiv, Ziare.com s-a gandit sa faca niste calcule pentru a-ti arata cam cat va…

- Inainte de a alege produsul potrivit, trebuie sa știi ca asigurarile de viața se impart in trei categorii principale, fiecare cu o componenta diferita: protecție, economisire și investiție.

- Daca ar fi sa economiseasca, jumatate dintre romani ar reusi sa puna deoparte 120 de lei pe luna sau cel mult 350 de lei trimestrial si i-ar depune intr-un cont bancar, potrivit unui studiu al Reveal Marketing Research. De asemenea, 32% dintre respondenti au declarat ca ar prefera sa pastreze…

- Un roman din trei și-ar ține banii in șifonier, daca ar reuși sa economiseasca. Doar 8% ar cumpara o asigurare de viața și numai 4% ar investi la bursa Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra…