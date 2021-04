Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca nu este "un moment foarte bun neaparat acesta pentru o motiune de cenzura" si pentru a "specula aceasta criza cu o motiune de cenzura". "Nu dorim sa intram la guvernare sa participam la jocul de santaj intre aceste doua partide. Daca…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu a declarat vineri, ca social democrații nu sunt interesați sa intre la guvernare ca sa participe la jocul de șantaj dintre PNL și USR PLUS. Dîncu a spus la RFI , ca nu crede ca "este un moment foarte bun neaparat pentru o moțiune…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dinbcu, a declarat, vineri, la RFI, ca social-democrații nu sunt interesați ca intre la guvernare ca sa participe la jocul de șantaj dintre PNL și USR PLUS....

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca nu este „un moment foarte bun neaparat acesta pentru o motiune de cenzura” si pentru a „specula aceasta criza cu o motiune de cenzura”. „Nu dorim sa intram la guvernare sa participam la jocul de santaj intre aceste doua partide. ”, sustine…

- Vasile Dîncu, senator în Parlamentul României și președinte al Consiliului Național al PSD, a declarat miercuri, dupa ce USR PLUS a anunțat ca își retrage susținerea fața de premierul Florin Cîțu, ca poate sa funcționeze și un…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura in actuala sesiune parlamentara si a apreciat ca, in acest moment, Legislativul "nu mai reprezinta vointa poporului". "Vom incerca sa strangem cat mai multe semnaturi. Ar fi o premiera in politica…

- PSD a transmis, vineri, ca daca s-ar fi aflat la guvernare in acest moment „cu siguranta Romania nu se afla in haosul actual”. Social-democratii acuza actuala guvernare ca stie doar sa paseze responsabilitatea. ”Guvernati sau plecati”, a transmis PSD.

- Social-democrații anunța ca vor depune o moțiune simpla pe Sanatate, in Camera Deputaților, acesta urmand sa intre in dezbatere saptamana viitoare. Radu Oprea a anunțat ca in urma ședinței de...