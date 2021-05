Meghan Markle (39 de ani) se afla in ultimul trimestru al celei de-a doua sarcini. Fosta actrița și Prințul Harry (36 de ani) mai au un fiu, Archie Harrison, care a implinit 2 ani pe 6 mai 2021. De aceasta data, perechea va avea o fiica. Pe 8 mai, Meghan a vorbit despre cum iși doresc ea și Harry sa-și creasca fiica , in cadrul concertului VAX Live: The Concert to Reunite the World, menit sa incurajeze americanii și nu numai sa se vaccineze anti-COVID-19. Cum o vor numi Meghan Markle și Prințul Harry pe fiica lor In materialul inregistrat, Meghan este surprinsa purtand o rochie Carolina Herrera…