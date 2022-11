Cum o sa fie vremea până în decembrie. Cât vor scădea temperaturile, anunțul ANM Meteorologii spun ca iarna din acest an va fi mai calda decat in mod normal, cu precipitații peste normal. Cele mai reci perioade vor fi la sfarșitul lunii noiembrie, la mijlocul și sfarșitul lunii decembrie și la mijlocul lunii ianuarie. Caderile de zapada vor fi sub nivelul normal in majoritatea zonelor europene care primesc in mod normal zapada. Aceleași date meteo spun ca cele mai multe perioade de ninsoare vor fi la inceputul și mijlocul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

