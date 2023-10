Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Tudor Chirila de la trupa Vama Veche o lauda pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București. El susține ca a luat decizia corecta de a suspenda cateva terase din Herastrau. “Clotilde Armand a facut un gest normal pe care trebuia sa-l faca demult.…

- In contextul ambuteiajelor aparute in trafic din cauza lucrarilor de reabilitare si consolidare la Podul Grant pe sensul Crangasi-Turda, Primaria Capitalei anunta ca, de marti, vor fi suplimentate umarului echipajelor de politie rutiera care vor dirija traficul in intersectiile afectate de lucrari,…

- Nicușor Dan susține ca lucrurile „se vor schimba”, acum ca a fost pusa o noua conducere a Poliției Locale. ”Vom masura decibelii(…) Taximetriștii nu vor mai fi lasați sa faca preț in Centrul”, a spus primarul general al Capitalei. Despre postarea in care Tudor Chirila reclama primarului Clotilde Armand…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a precizat, cu referire la postarea lui Tudor Chirila privind zgomotul de la localurile din Parcul Herastrau, ca lucrurile „se vor schimba”, acum ca a fost pusa o noua conducere a Politiei Locale.Chestionat, joi intr-o emisiune difuzata de postul B1 TV despre postarea…

- Protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu, cel care ii ataca pe politicieni pe unde-i prinde, s-a facut mielușel in fața primarului USR al Sectorului 1, Clotilde Armand. Ceaușescu a mers la Parchet unde Armand a fost inștiințata ca este suspecta. Protestatarul a jucat rol de reporter, iar la final…

- Clotilde Armand este audiata la Parchetul General, in dosarul in care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate. ANI a stabilit ca primarul Sectorului 1 s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea…

- Mihai Fifor spune ca „nu e nevoie sa te duci pana in Vama Veche” ca sa depistezi consum de droguri. Daca te duci intr-o școala din București, intr-un liceu e de-ajuns, a mai spus deputatul. Acolo, lumea știe ca se intampla astfel de nenorociri, dar nimeni nu le vede, a explicat acesta. „Eu nu comentez…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi ca, in iarna 2023 – 2024, preturile la energie vor fi plafonate asa cum s-a intamplat si in sezonul trecut. El l-a criticat, totodata, pe primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pentru problema apei calde din Bucuresti. „Avem azi un proiect de ordonanta de…