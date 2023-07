Stiri pe aceeasi tema

- bull; Florin Pirvulescu a fost consilier judetean PNL in Consiliul Judetean Constanta. La mijlocul lunii trecute, el si a dat demisia din partid si implicit din calitatea de consilier judetean.bull; In declaratia de avere completata pe 19 iunie 2023, dupa demisia din CJC, Florin Pirvulescu a mentionat…

- Calitatea aerului in sudul Europei, in special in Spania, este afectata la inceputul saptamanii de un transport major de praf din Sahara care a inceput in weekend, a anuntat marti observatorul european Copernicus, potrivit AFP.

- Mobilierul de bucatarie este un element esențial in amenajarea unei bucatarii funcționale și atragatoare. O bucatarie bine organizata și frumos decorata poate deveni inima caminului, locul in care se aduna familia și prietenii pentru a gati, a savura mese delicioase și a petrece momente prețioase impreuna.…

- "Simturile noastre pot fi pacalite! Cresc perceptia gustului dulce", sustine medicul Mihaela Bilic. "Este posibil sa ne saturam mai repede cu mai putina mancare? Da, daca mancam produse gustoase, aromate, parfumate, condimentate. Pana acum s-a crezut ca satisfactia alimentara depinde de aportul de calorii,…

- Calitatea apei de imbaiere pe litoralul romanesc este excelenta, iar autoritatile romane asigura monitorizarea constanta si raportarea transparenta a parametrilor, informeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES.

- In timp ce afacerile s-au luptat in 2022 pe fondul inflației ridicate, al creșterii ratelor dobanzilor și al razboiului din Ucraina, compania carVertical, care furnizeaza istoricul vehiculelor, a reușit sa inregistreze o creștere. Compania a inregistrat un venit record de 23,3 milioane E in 2022, in…

- Cand a fost lansat in aprilie 2003, Proiectul Genomului uman a contribuit la revolutionarea cercetarii biomedicale, oferind oamenilor de stiinta o harta de referinta care le-a permis sa analizeze secventele de ADN pentru a gasi indicii genetice privind originea unei serii de boli. .Douazeci de ani mai…

- Legumicultorii care au scos primele roșii romaneștiiși testeaza legumele pe banii lor pentru a-și convinge clienții ca sunt cinstiți și posteaza clipuri prin care vor sa recaștige increderea clienților.