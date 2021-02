Cum ne ferim de parfumurile fake când cumpărăm on-line? In ultimii ani, apetența pentru parfumuri și dorința oamenilor de a mirosi cat mai bine și mai scump a crescut exponențial. In același ritm, a crescut și producția de parfumuri false, atat cand vine vorba de parfumurile de designer, cat și pentru producțiile de nișa, scrie Princess Anna . Imitatorii s-au perfecționat atat de mult, incat, uneori, chiar și cunoscatorilor și pasionaților le este greu sa le detecteze. Astfel, pentru cumparatorii ocazionali, care nu au facut din parfumerie o pasiune, este din ce in ce mai greu sa se asigure ca produsele cumparate sunt originale. Pentru a fi siguri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

