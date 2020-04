13 bebelusi veniti pe lume de Paste, in Constanta

11 bebelusi au venit pe lume in prima zi de Paste la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta Sfantul Apostol Andrei. Astazi, in cea de a doua zi a sarbatorilor Pascale, alte doua nasteri au fost inregistrate pana in acest moment.Primul bebelus venit pe lume in prima zi sfanta a Pastelui este un… [citeste mai departe]