Cum ne-a afectat pandemia somnul 45% din populația lumii are probleme cu somnul, cele mai frecvente tulburari de somn fiind insomnia și apneea obstructiva. Insomnia afecteaza intre 30-45% din populația adulta. Potrivit unui chestionar facut in randul studenților la medicina ,,Somnul tinerilor romani in perioada pandemiei” peste 60% dintre aceștia se simt iritabili, anxioși, deprimați. Un alt studiu derulat la nivel global arata ca 72% dintre pacienții cu apnee in somn, care au intrerupt terapia CPAP, au invocat motive legate de pandemia COVID-19. Rezultatele unui chestionar aplicat unui numar de 802 studenți la medicina ,,Somnul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

