- Guvernul Romaniei a decis acordarea de asistența internaționala cu titlu gratuit Republicii Arabe Siriene, avand in vedere cutremurul major produs pe 6 februarie in Turcia. Seismul produs in regiunea Gaziantep a afectat și Republica Araba Siriana. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat:…

- PADURILE PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, IN PERICOL! Federația Sindicatelor Silva organizeaza joi, 12 ianuarie 2023, intre orele 10.00 – 13.00, la sediul Guvernului Romaniei din Piața Victoriei, un amplu miting pentru salvarea padurilor proprietate publica a statului de la instrainare, la care sunt…

- Asociația 21 Decembrie 1989 București solicita Guvernului Romaniei ca pe durata razboiului ruso-ucrainean pana la restabilirea pacii, sa suspende procedurile de acordare a cetațeniei romane și sa dispuna verificarea individuala a tabloului cetațeniilor acordate in ultimii 5 ani pentru persoane din spațiul…

- „Suntem la finalul unui an care va marca cu siguranța istoria Europei moderne. In luna februarie, Rusia a invadat Ucraina și a generat cea mai mare criza de securitate a generației noastre. Amenințarea valorilor și a propriului mod de viața erau lucruri care pana atunci nu puteau fi luate in calcul.…

- Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass-media in Județul Hunedoara In perioada 7-11 noiembrie 2022, Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) al Guvernului Romaniei a organizat o vizita de documentare in Județul Hunedoara in cadrul Programului anual „Diversitate și patrimoniu cultural…

