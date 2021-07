Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul olandez de 18 ani, care a devenit saptamana aceasta cel mai tanar calator spațial, l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos in timpul zborului, spunand ca nu a comandat niciodata nimic de pe Amazon, relateaza Hotnews , care citeaza Reuters. Oliver Daemen l-a acompania pe Bezos, pe fratele acestuia…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a incheiat marți, dupa circa 11 minute, zborul spațial la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construite de compania sa Blue Origin. Alaturi de Bezos au mai fost fratele sau Mark, femeia aviator Wally Funk in varsta de 82 de ani si un student…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul Oliver Daemen formeaza primul echipaj uman al New Shepard care porneste marti spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu este pilotata si urmeaza sa ajunga la o altitudine…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului care va fi transmisa in direct online. El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania sa Blue Origin, in Alaturi de el se vor…

- Wally Funk, o femeie de 82 de ani, il va insoți pe Jeff Bezos in spațiu la bordul unui zbor al Blue Origin, pe 20 iulie, informeaza Digi24, care citeaza AFP. Ea va deveni astfel cea mai varstnica persoana care calatorește in spațiu, conform companie fondate de proprietarul Amazon. Funk va fi al patrulea…