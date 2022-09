Cum l-a cucerit Kate Middleton pe Prințul William. A avut un talisman norocos. Povestea de dragoste dintre Kate Middleton și Printului William este cu adevarat una rupta dintr-un basm. Se spune ca a fost nevoie de un singur moment pentru ca acesta sa se indragosteasca. Deși la inceput lucrurile pareau dificile, in final, cei doi și-au dat seama de sentimentele lor, iar primul a fost chiar Prințul William. Acesta s-a indragostit la prima vedere de ea, in timp ce Kate avea dea un poster cu el in camera. Soarta a facut ca cei doi sa urmeze cursurile la Universitatea St. Andrews si sa fie mai aproape…