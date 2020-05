Cum îți dai seama că un copil e depresiv și cum îl poți ajuta Și copiii pot suferi din cauza depresiei. Una dintre cele mai frecvente cauze o reprezinta schimbarile prea dese care au loc in viața celor mici, fara sa existe un timp de acomodare. Cum recunoști un copil depresiv și cum il ajuți? Explica Speranța Farca, la Jurnal pentru Copii. Speranta Farca, specialist in educatia copiilor: „Fericirea e o stare de moment - si de un moment scurt - si avem o gram Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul liberal si expertul in politici publice, Sorin Ionita, critica televiziunea PRO TV pentru un moment difuzat in emisiunea „Romanii au talent“. O fetita de 10 ani, care a fost trimisa in semifinale de Andra, a aparut pe scena in uniforma garzilor rosii ale liderului comunist chinez Mao Zedong.

- Analistul liberal si expertul in politici publice, Sorin Ionita, critica televiziunea PRO TV pentru un moment difuzat in emisiunea „Romanii au talent“. O fetita de 10 ani, care a fost trimisa in semifinale de Andra, a aparut pe scena in uniforma garzilor rosii ale liderului comunist chinez Mao Zedong.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care dubleaza stimulentul financiar acordat copiiilor din familii defavorizate care merg la gradinița și creșa. Dublarea sumei pentru fiecare copil se va acorda incepand cu 1 ianuarie 2021. Proiectul de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a facut un apel la calm și disciplina dupa intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr.3 care baga municipiul reședința de județ și opt localitați limitrofe in carantina totala. El a spus ca a vorbit azi nopate cu premierul Ludovic Orban are l-a asigurat ca ”este alaturi…

- Motorul electric este unul dintre cele mai importante echipamente utilizate in acest moment atat in scop casnic cat si in scop industrial. Fara utilizarea motoarelor electrice foarte multe activitati industriale dar si casnice nu ar mai fi posibile. Dezvoltarea tehnologiei face ca in acest moment pe…

- Lili Sandu a dat vestea cea mare: este insarcinata! La cateva luni de la logodna cu iubitul ei, Silviu Țolu, vedeta este in culmea fericirii și abia așteapta sa iși stranga la piept bebelușul.

- Multi parinti isi doresc ca cei mici sa aleaga o cariera in domeniul IT-ului. Si nu este de mirare, daca ne gandim ca acest sector conduce detasat la salarii in Romania, iar specialistii spun ca trendul se va mentine si, evident, fiecare parinte isi...