Cum iti dai seama ca esti un manager depresiv si ce trebuie sa faci?

Este extrem de greu sa iti asumi faptul ca ai o problema. Este mult mai simplu sa iti spui ca problema provine de la angajati sau investitori. Dar, daca ar trebui sa fii sincer, ai gandi la fel?



Foarte multe persoane aflate in pozitii de management cauta vinovatii in pozitiile superioare sau inferioare din cadrul companiei. De ce o fac? Pentru ca este mult mai simplu sa cauti vinovati in afara decat sa cauti in interiorul tau.



De foarte multe ori poti avea dreptate, gasind factorii negativi in exterior, dar ce si cum faci, atunci cand, negasindu-i la altii, trebuie sa ii cauti…