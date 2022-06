Cum îți administrezi finanțele și plătești taxele atunci când lucrezi pe cont propriu Desfașurarea activitaților independente este tot mai comuna in ultimii ani, cu atat mai mult cu cat domeniile precum marketing digital sau IT&C s-au dezvoltat tot mai mult, iar specialiștii s-au orientat, deopotriva datorita evoluției tehnologiei, cat și limitarilor impuse de pandemie, catre modul de lucru autonom pe care il ofera inființarea unui SRL sau a unei PFA. Dar ce presupune aceasta autonomie, din punct de vedere financiar și care sunt obligațiile pe care le ai atunci cand alegi sa lucrezi sub o astfel de forma de organizare? In primul rand, trebuie sa știi ca acest statut vine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vrei sa lucrezi pe cont propriu și sa fii antreprenor, vei citi despre mai multe forme in care poți face asta. De cele mai multe ori, variantele cele mai accesibile sunt SRL sau PFA intre care va trebui sa alegi. Iți oferim mai multe informații, astfel incat atunci cand apelezi la servicii…

- Spania ofera aproape tot: peisaje de vis, infrastructura, salarii bune, sistem de sanatate și școli bine puse la punct. La toate acestea mai adaugam și pofta de viața a spaniolilor, gastronomia și multitudinea de opțiuni de petrecere a timpului liber. Toate aceste motive ii determina pe tot mai mulți…

- Fetița de 5 ani, diagnosticata cu acea forma „misterioasa” de hepatita, nu raspunde la tratament și ar urma sa fie transferata la Institutul Clinic Fundeni. In prezent, ea este internata in București, la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”. Medicii vor decide, vineri, in urma unui set de analize,…

- Daca documentul de calatorie este deteriorat și se incadreaza in categoria actelor nevalabile, acesta trebuie predat autoritații emitente și perfectat un document nou. In caz contrar, persoanei nu-i se va autoriza trecerea frontierei de stat. Se considera acte nevalabile: - cu ajutorul carora nu poate…

- Hotararea privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti incepand cu anul 2023 a primit votul favorabil din partea a 30 de consilieri, 18 consilieri au votat impotriva hotararii, iar trei alesi locali s-au abtinut la vot. Nu au existat dezbateri pe acest subiect.…

- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționeaza ca au mai ramas 15 zile pina la expirarea termenului limita de depunere de catre persoanele fizice a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021. Potrivit institutiei, in contextul facilitarii depunerii Declarației cu privire…

- In Romania exista peste 1,1 milioane de firme active, dar majoritatea sunt de tip Societate cu Raspundere Limitata si nu Societate pe Actiuni Companiile incep sa isi rasplateasca angajatii cu parti sociale/actiuni, dar este mai avantajos pentru angajat daca firma este SA Infiintarea unei SA presupune…

- CARAS-SEVERIN – Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care stabilește masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale pentru un an de zile, incepand cu data de 1 aprilie! Potrivit ordonanței, producatorii de gaze naturale vor fi obligati sa vanda la un pret stabilit…