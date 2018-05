Cum ingrijesti parul negru ca sa ramana lucios si sanatos in timpul verii Cum ingrijesti parul negru ca sa ramana lucios si sanatos in timpul verii Conform specialistului, desi este mai usor de protejat decat culorile deschise, el necesita o atentie deosebita. In acelasi timp, nuanta nu este indicata celor cu parul rar sau cu varsta de peste 40 de ani. Problemele parului negru “Parul negru este mult mai usor de ingrijit, comparativ cu blondul. Vara, insa, inamicul lui numarul unu este soarele si apoi apa sarata. Il putem proteja cu o pelicula de ulei, chiar daca asta inseamna sa il incarcam putin si, dupa o zi de expunere la soare, sa para imbacsit. Este suficient sa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt avantajele și dezavantajele parului negru? Unica.ro a stat de vorba cu un specialist și te invața cum ar trebui ingrijit parul brunet pentru a-și pastra culoarea și stralucirea mai mult timp. Citește și: 7 greșeli pe care le faci cu parul tau Conform hair-stylistului Cristi Pascu, deși parul…

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din Romania, explica avantajele si dezavantajele parului negru si ne invata cum ar trebui ingrijit pentru a-si pastra culoarea si stralucirea mai mult timp.

- De regula, parul negru este mai ușor de protejat decat culorile deschise, insa si el necesita o atenție deosebita. In același timp, nuanța nu este indicata celor cu parul rar sau cu varsta de peste 40 de ani....

- Mesele tradiționale, care in perioada sarbatorilor pascale abunda de mancaruri delicioase, reprezinta cea mai mare tentație pentru cei mai gurmanzi dintre noi. Indiferent de momentele care ne aduna pe toți in jurul mesei, in majoritatea cazurilor este vorba de acele mancaruri tradiționale, de la care…

- Giani Kirita, negru de furie dupa ultima cursa a zilei! De suparare, a daramat toate sticlele cu apa de pe banca! Faimosii au condus cu 8-5 iar si nu i-a venit sa creada ca e posibil sa se intample asta Razboinicii au avut caștig de cauza la diferența de cateva secunde, iar Giani s-a enervat…

- Precipitatiile din timpul verii în România se vor reduce cu cel putin 20% în urmatoarele decenii, iar temperatura anuala medie va creste cu circa 4%, daca la nivel global emisiile de CO2 nu vor fi reduse în mod consistent, a afirmat,

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…