- Autoritațile de la Kiev le-au acordat vineri lui Alexander Nevzorov, un cunoscut jurnalist rus și fost membru al Dumei de Stat, și soției sale cetațenia ucraineana, relateaza The Guardian. Nevzorov a fugit in luna martie din Rusia dupa ce a denunțat invazia in Ucraina. Pentru gestul sau, Moscova a cerut…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Bombardamente constante, civili adapostiți in buncare fara apa sau electricitate, opțiuni limitate de evacuare - aceasta este noua realitatea cu care se confrunta locuitorii orașului Severodonețk, situat in regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Pe masura ce rușii și-au mutat operațiunile in est, dupa…

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei(camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a acuzat sambata Washingtonul de coordonarea operatiunilor militare din Ucraina ceea ce constituie, in opinia sa, o implicare directa a SUA intr-o actiune militara impotriva Rusiei, transmite Reuters. “Washingtonul…

- Un inalt oficial ucrainean, vicepremierul Irina Vereșciuk, a anunțat joi, 21 aprilie, ca a avut loc un nou schimb de prizonieri cu Rusia, in cadrul caruia Moscova a predat Kievului 19 persoane, relateaza Reuters. Este vorba despre zece militari și noua civili. „Astazi se intorc acasa 19 persoane, dintre…

- Imaginile filmate cu drona de la Teatrul din Mariupol arata amploarea distrugerilor provocate cladirii care a fost avariata in timpul luptelor crancene pentru oraș. La 25 martie, oficialii locali din orașul portuar din sudul Ucrainei, citand martori, au declarat ca ]n jur de 300 de persoane au fost…

- Un tribunal rus a cerut luni companiei americane Meta sa opreasca imediat activitațile retelelor sociale Facebook si Instagram, „din cauza unor semne evidente de activitate extremista”, relateaza The Guardian . Instagram si Facebook, dar și Youtube și Twitter, au fost deja blocate la inceputul lunii…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului german Olaf Scholz, în timpul unui apel telefonic, ca Kievul încearca sa taraganeze discuțiile de pace cu Rusia, dar ca Moscova este înca dornica sa continue negocierile. „S-a remarcat ca regimul de la Kiev…