Cum îl întâmpină Geneva pe Putin, înaintea întâlnirii cu Biden: "Navalnîi, eroul vremurilor noastre" FOTO Geneva se pregatește sa gazudiasca mult așteptatul summit dintre președintele american Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin. Orașul a fost împânzit de bannere, iar de pe ziduri &"zâmbește&" opozantul rus Alexei Navalnîi, descris drept &"eroul vremurilor noastre&".



Câtiva protestatari pașnici printre care și un barbat la bustul gol, purtând o masca cu chipul lui Vladimir Putin și pantaloni de soldat au manifestat pe strazile din Geneva înca de ieri, cerând eliberarea lui Alexei Navalnîi și acuzând încalcarea drepturilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP.

- Cazul disidentului Alexei Navalnii este un subiect sensibil, care mereu il irita pe liderul de la Kremlin, dar ar trebui sa fie totuși un punct important in cadrul discuțiilor dintre Putin și Joe Biden, miercuri, 16 iunie. Intr-un interviu pentru NBC News, Vladimir Putin a aruncat responsabilitatea…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa dupa intalnirea de saptamana viitoare cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru ca este cel mai potrivit format de a avea o comunicare clara cu "presa libera", a declarat sambata un oficial de la Casa Alba. Biden se va…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Potrivit Tages-Anzeiger cotidian care apare la Zurich, data si locul exact ale intalnirii Biden-Putin raman neclare, insa este probabil ca aceasta va avea loc la Geneva in urmatoarele cateva saptamani. Se pare ca o misiune americana a sosit deja la Geneva in acest scop, adauga cotidianul elvetian, care…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest…