Cum îi sancționează Nestle pe ruși: nu le mai vinde KitKat și Nesquik Nestle a anuntat ca va opri vanzarea in Rusia a unor produse neesentiale, inclusiv KitKat si Nesquik, o decizie fara precedent, pe fondul sporirii presiunilor asupra companiile din domeniul alimentar si de bunuri de larg consum, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Miercuri la pranz, actiunile Nestle inregistrau un declin de 1,3%, dupa o scadere accentuata in urma anuntului privind Rusia. Este o decizie fara precedent pentru Nestle, care timp de decenii a continuat sa opereze in zone de razboi din intreaga lume. Brandurile Nestle suspenda productia si vanzarea celor mai multe produse in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

